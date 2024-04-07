Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seçim kararı /07 Nisan 2024 20:12

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seçim kararı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da yapılacak genel kurulun seçimli olacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Tartışmaların odağındaki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçim kararı aldı. Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da yapılacak Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını duyurdu.

TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" şeklinde görüş belirtti.
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