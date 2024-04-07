NATO’nun gizli Ukrayna planı





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA







Buna göre, Kırım'ın ve Ukrayna'dan referandumla ayrılan diğer bölgelerin Rusya'ya katılması karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının tartışıldığı belirtiliyor.





Haberde, "Ukrayna güvenliği karşılığında topraklarını terk etmek zorunda kalabilir." deniyor.





Yazıda, Trump'ın seçimleri kazanması durumunda Avrupa'nın ortaya çıkabilecek senaryodan endişe duyduğu, resmi olarak kimse bunu tartışmasa da, arka planda "Biden'ın yenilgisi durumunda" zorunlu bir barış için planların masada olduğu ifade ediliyor.





Bu çözüm önerisi, güvenlik karşılığında bazı toprakların terkedilmesini içeriyor. Yani Rusya tarafından ele geçirilen bölgelerin bırakılması ancak buna karşılık Ukrayna'nın hemen NATO'ya katılmasının garanti edilmesi öneriliyor.