Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısı kritik seviyede /07 Nisan 2024 16:12

Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısı kritik seviyede

Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısının kritik seviyede olduğu hem Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından hem de Genel Kurmay Başkanı Sırskiy tarafından aleni dillendiriliyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin karşı saldırı için cephanesinin tükendiğini söyledi. Aynı zamanda ona göre, son zamanlarda Ukrayna'ya savunma mermileri sağlamaya yönelik çeşitli girişimler de başladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, tüm cephe hatlarında durumun zor olduğunu ve Rus ordusunun hava, füze ve topçu mühimmatındaki avantajını kullandığını vurguladı.

Top mermisi eksikliğini İHA’larla kapatıyoruz

Devlet Başkanı Zelensky, bir röportaj sırasında "Karşı saldırı eylemleri için mermilerimiz yok. Devletimizi korumak için çalışmaya başlayan çeşitli girişimler var" dedi. Ukrayna'nın mevcut durumda top mermisi eksikliğini insansız hava araçlarının yardımıyla gidermeye çalıştığını da ekledi.

Tüm cephe hatlarında durumumuz çok kötü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı özellikle Bahmut yönünde, Çasov Yar ve Kleşçeyevka'nın doğusundaki bölgelerde, Avdeyevskiy, Berdiçev, Orlovka, Vodyanoy, Pervomaisky ve Novopavlovsky bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun zor olduğunu belirtti. Ayrıca, Limansky, Orekhovsky ve Herson istikametlerinde de durumun gergin olduğunu ifade etti.

Syrsky, cephede gerçekleşen gerginliklere rağmen, Ukrayna ordusunun yalnızca kendisini savunmakla kalmayıp aynı zamanda belirli yönlere saldırdığına da dikkat çekti.

Ukrayna makamları, Harkov'a yapılan S-300 füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda altı kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, Odessa'ya yapılan hava saldırısında bir kişinin daha öldüğü kaydedildi. Odessa'da gerçekleşen saldırının bir kamu hizmet tesisine İskender-M füzesiyle düzenlendiği belirtildi.

Çek Cumhuriyeti AB dışından kaynak buldu

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in açıklamasına göre, Prag'ın ABD, Almanya ve İsveç'ten gelen mali destekle Ukrayna'ya tedarik için 800 bin mermi satın almak üzere AB dışında kaynaklar bulduğu duyuruldu. Çek Başbakanı Petr Fiala, Mart ayında 300 bin mermilik ilk partinin satın alınması için bu miktarın toplandığını duyurdu. Çek Savunma Bakanlığı başkanı Jana Chernokhova, mühimmat sağlamayı kabul eden ülkelerin kendilerini tanımlamamalarını istediklerini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısı kritik seviyede Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:08