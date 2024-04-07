Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısı kritik seviyede

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin karşı saldırı için cephanesinin tükendiğini söyledi. Aynı zamanda ona göre, son zamanlarda Ukrayna'ya savunma mermileri sağlamaya yönelik çeşitli girişimler de başladı.





Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, tüm cephe hatlarında durumun zor olduğunu ve Rus ordusunun hava, füze ve topçu mühimmatındaki avantajını kullandığını vurguladı.





Top mermisi eksikliğini İHA’larla kapatıyoruz





Devlet Başkanı Zelensky, bir röportaj sırasında "Karşı saldırı eylemleri için mermilerimiz yok. Devletimizi korumak için çalışmaya başlayan çeşitli girişimler var" dedi. Ukrayna'nın mevcut durumda top mermisi eksikliğini insansız hava araçlarının yardımıyla gidermeye çalıştığını da ekledi.





Tüm cephe hatlarında durumumuz çok kötü





Ukrayna Genelkurmay Başkanı özellikle Bahmut yönünde, Çasov Yar ve Kleşçeyevka'nın doğusundaki bölgelerde, Avdeyevskiy, Berdiçev, Orlovka, Vodyanoy, Pervomaisky ve Novopavlovsky bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun zor olduğunu belirtti. Ayrıca, Limansky, Orekhovsky ve Herson istikametlerinde de durumun gergin olduğunu ifade etti.





Syrsky, cephede gerçekleşen gerginliklere rağmen, Ukrayna ordusunun yalnızca kendisini savunmakla kalmayıp aynı zamanda belirli yönlere saldırdığına da dikkat çekti.





Ukrayna makamları, Harkov'a yapılan S-300 füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda altı kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, Odessa'ya yapılan hava saldırısında bir kişinin daha öldüğü kaydedildi. Odessa'da gerçekleşen saldırının bir kamu hizmet tesisine İskender-M füzesiyle düzenlendiği belirtildi.





Çek Cumhuriyeti AB dışından kaynak buldu





Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in açıklamasına göre, Prag'ın ABD, Almanya ve İsveç'ten gelen mali destekle Ukrayna'ya tedarik için 800 bin mermi satın almak üzere AB dışında kaynaklar bulduğu duyuruldu. Çek Başbakanı Petr Fiala, Mart ayında 300 bin mermilik ilk partinin satın alınması için bu miktarın toplandığını duyurdu. Çek Savunma Bakanlığı başkanı Jana Chernokhova, mühimmat sağlamayı kabul eden ülkelerin kendilerini tanımlamamalarını istediklerini belirtti.