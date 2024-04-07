Ak troller, Mavi Marmara’da öldürülen Cengiz Akyüz’ün kızını ajan ilan etti

“Filistin İçin Bin Genç” isimli grubun çağrısıyla İstanbul-Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde “İsrail ile ticarete dur de” sloganıyla Filistin’e destek yürüyüşü düzenlenmek istedi.

“Katil İsrail, işbirlikçi AKP”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes” sloganları atan protestocular, kınamayla yetinilmemesi gerektiğini söyledi. Polis yürümek isteyenlere sert müdahale etti. Protestolarda biri çocuk 43 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 38’i serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki emniyet görevlisinin açığa alındığını bildirdi.





İsrail ile ticaretin durdurulması için eylem yaparken gözaltına alınanlar arasında, 31 Mayıs 2010’da Mavi Marmara gemisinde Gazze’ye giderken İsrail askerleri tarafından öldürülen Cengiz Akyüz’ün kızları Kardelen Erva Akyüz ve Beyza Akyüz’ün de olduğu öne sürüldü. Akyüz’ün ayrıca Furkan isminde bir oğlu var. İsrail ile ticareti protesto eden gruba polis önce şiddet uyguladı, ardından ters kelepçe ile gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen kişilerin polis tarafından şiddete uğradığı görüntüler, kameralara yansıdı.







Para karşılığı Ak trollük yapan hesaplar, Taksim’de İsrail karşıtı protesto yapan kadınları, Mossad ve DHKP-C’li ilan ettiler.







Teröristlikle suçladıkları kadınların birisi Mavi Marmara’da İsrail tarafından öldürülen Cengiz Akyüz’ün kızı olduğu ortaya çıktı.





Sosyal medyada AKP’li hesaplara yönelik, “Bunlara yeteri kadar para verirseniz kendi evlatlarına da terörist diyebilirler.” yorumları yapıldı.

