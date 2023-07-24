Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye geçim derdinde ilk sırada çıktı! /24 Temmuz 2023 14:41

Türkiye geçim derdinde ilk sırada çıktı!

Türkiye, ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyması sebebiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nün "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesinin ilk sırasında yer aldı.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesi yayımlandı. 

Türkiye, "temel gıda ürünleri", "konut maliyetleri", "yakıt maliyetleri" ve "borç ödeme/azaltma maliyetlerindeki artış" olmak üzere dört gerekli harcama kategorisinin tamamını karşılayamama konusunda yapılan araştırmada ilk sırada yer aldı. 

Cumhuriyet'in aktardığı OECD araştırmasına göre, yüksek enflasyon nedeniyle örgüt bünyesinde yer alan ülkelerde yaşayan her 10 aileden 9'u hayat pahalılığı ve fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti. 

OECD ülkeleri arasında ailesini geçindirmekte en çok zorlanan ebeveynler Türkiye'de yaşıyor. Araştırmaya göre ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişeli. Türkiye ise, yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer aldı.

Araştırmada, Şili ve Meksika'daki ebeveynler, "geçim derdini en çok hissedenler" olarak Türkiye'nin ardından gelerek ilk üç sırayı oluşturdu. Danimarka, İsviçre ve Almanya'da yaşayan aileler, en az geçim derdi yaşayanlar olarak listenin son sıralarını oluşturdu.

Ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, yakıt ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişe duyduklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 33'ü, olası bir ekonomik bunalımda kendi hükümetlerinin yapacağı yardımın yeterli olacağını düşündüğünü ve ekonomik zorlukları aşmada arkadaşları ile ailelerine daha fazla güvendiklerini ifade etti.
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