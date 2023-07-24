Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın İHA’ları Moskova’ya ulaştı /24 Temmuz 2023 14:28

Ukrayna’nın İHA’ları Moskova’ya ulaştı

Ukrayna Moskova'ya İHA’larla saldırdı, şehir merkezinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

. Başkent Moskova sabaha karşı Ukrayna’ya ait İHA’ların saldırısına uğradı. Sosyal medya üzerinden görüntüler yayınlandı. 

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, sabaha karşı 4 sularında şehre yapılan İHA saldırılarında Komsomolskiy Prospekt ve Lihaçev Prospekt'teki iki binanın vurulduğunu duyurdu.

Saldırılarda can kaybı olmadığı bildirildi. Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saat 4 sularında, konut olmayan iki binaya drone saldırısı kaydedildi. Ciddi bir hasar veya can kaybı olmadı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "24 Temmuz sabahı, Moskova'da iki insansız hava aracıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Ukrayna'ya ait iki İHA, etkisiz hale getirilerek düşürüldü ve herhangi bir can kaybı olmadı" denildi.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, bir drone, Komsomolskiy Prospekt'teki 17 numaralı binaya çarptı ve hasara neden oldu. İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı. Binalardan birinde camlar kırıldı. Acil servisler olay yerinde çalışıyor.

Lenta haber portalının haberine göre, patlamanın olduğu Komsomolski Prospekt't 18 numaradaki bina iddialara göre Frunzenskaya bölgesindeki Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi binasından sadece 300 metre uzaklıkta ve Rusya Savunma Bakanlığı kompleksinin bir parçası.   

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları ise, saldırılar sonucu Komsomolski Prospekt ve Lihachev Bulvarı’nın geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Bu, Moskova'yı hedef alan ilk İHA saldırısı değil. Son olarak 4 Temmuz'da başkent ve çevresinde beş insansız hava aracı düşürülmüştü. 3 Mayıs gecesi de iki İHA Kremlin'i hedef almış, ancak havada vurulmuştu. 30 Mayıs'ta en az üç drone başkentin güneybatısındaki bazı konutlara zarar vermişti.
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