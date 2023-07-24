Samanyolu Haber /Gündem / Tek başına hücrede tutulan 84 yaşındaki Halil Karakoç hastaneye kaldırıldı! /24 Temmuz 2023 14:19

Tek başına hücrede tutulan 84 yaşındaki Halil Karakoç hastaneye kaldırıldı!

Menemen R Tipi Cezaevi’nde tek başına kaldığı hücresinde kalp krizi geçirdikten sonra cezaevi doktoru tarafından tekrar hücresine gönderilen 84 yaşındaki Halil Karakoç durumunun ağırlaşması üzerine İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezası Yargıtay tarafından onanınca 6 Ocak 2021’de tutuklanan Manisalı emekli imam Halil Karakoç (84), geçen hafta Menemen R Tipi Cezaevi’nde kalp krizi geçirmişti. Günde 14 tane ilaç kullanan Karakoç, tek başına kaldığı hücrede yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirmiş, kafasını yere vurduğu için başında şişlik ve gözünde morarma olmuştu. Cezaevi doktoru tam teşekküllü bir hastaneye göndermek yerine bakıma muhtaç olan hasta mahpusu tekrar hücresine göndermişti.

84 yaşındaki Karakoç, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. 

NE OLMUŞTU?
Halil Karakoç, 15 Temmuz'dan 10 gün sonra gözaltına alındı. Kalçasında kırık olduğu halde 30 gün Manisa Emniyet Müdürlüğü’nde kaldı. Yaklaşık 1,5 yıl Manisa T Tipi Cezaevinde kalan emekli imam Halil Karakoç, hapiste olduğu dönemde büyük sıkıntılar çekti. Cezaevine girmeden önce kalça kemiği kırıktı. Koğuşta da düşünce ayağının üzerine basamayacak hale geldi. Ameliyat olması gereken Halil Karakoç’un durumu mahkemeye rapor edildikten sonra serbest bırakıldı.

BAKIMA MUHTAÇKEN TUTUKLANDI
Tahliye olduktan sonra 1,5 ay Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yatan Halil Karakoç’un kalçasına platin takıldı. Tedavisi evde devam ediyordu. Yürüyemeyen, kişisel ihtiyaçlarını görmekte zorlanan ve evden çıkamayan Karakoç, 70’li yaşlarındaki eşi Hatice Karakoç’un yardımıyla hayata tutunuyordu. Bir çayı alıp içmekte bile zorlanan Karakoç’un ev ihtiyaçlarını ise aile yakınları görüyordu.

Şeker, kolesterol, kalp, mide rahatsızlıkları için her gün avuç dolusu ilaç içen Karakoç, iki yıl önce tekrar tutuklandı.

KENDİ EVİNDE KİRACI OLDU 
Emekli maaşıyla geçinen Halil Karakoç, Manisa’da yaşadığı 3 katlı evini önceki yıllarda Manisa’daki Feza Eğitim Vakfı’na bağışlamıştı. 15 Temmuz’dan sonra kapatılan vakıfların mallarına devlet tarafından el konulduğu için Karakoç evinde kiracı olarak oturuyor.

 
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