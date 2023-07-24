Rusya’dan ağır suçlama: 'Türkiye Ukrayna’ya patlayıcı taşıyor olabilir'

Ukrayna ile tahıl anlaşmasının uzatmama kararı aldıktan sonra limanlarında denetimlerini artıran Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye’den gelen bir gemide patlayıcı izine rastlandığını ve bu geminin mayıs ayında Ukrayna limanına demirlediğini ve Ukrayna’ya patlayıcı taşımak için kullanılıyor olabileceğini iddia etti.







Rusya, Türkiye’den Rusya’nın Rostov-on-Don kentindeki limana doğru yola çıkan yabancı bir gemide patlayıcı izleri bulunduğunu iddia etti. Federal Güvenlik Servisi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, tahıl almak üzere limana giden geminin mayıs ayında Ukrayna’nın Kiliia limanına demirlediğini ve Ukrayna’ya patlayıcı taşımak için kullanılıyor olabileceğini ileri sürdü. FSB’nin iddiasına göre, gemi, temmuz ayının ilk günlerinde İstanbul’daki Tuzla limanında adını ve mürettebatını değiştirdi. Reuters’ın aktardığına göre, geminin daha önce 12 Ukraynalıdan oluşan bir mürettebatı olduğunu ileri süren FSB, “Bu koşullar, Ukrayna topraklarına patlayıcı ulaştırmak için yabancı bir sivil geminin kullanılma olasılığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.





Söz konusu geminin ismini belirtemeyen FSB, geminin Kırım’ın Kerç Boğazı’nda incelemeye tabi tutulduğunu ve yoluna devam etmesinin engellendiğini belirtti. FSB, geminin ardından Rusya kara sularından ayrıldığını kaydetti. Reuters, FSB açıklamasının detaylarını teyit edemediğini aktarırken, söz konusu açıklamanın Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilme kararından bir hafta sonra geldiğine dikkat çekildi.