Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme sona erdi

Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için ilk toplantı geçen ayın sonunda Ankara’da yapılmıştı. Dün ABD’nin Washington kentinde yapılan ikinci toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:



BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE’DE



“Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.”



