Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem /04 Temmuz 2023 12:25

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkiler büyükelçi seviyesine çıkarıldı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i aday gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur." denildi.

Bakanlık tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.
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