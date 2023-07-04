Yine Medvedev ve yine nükleer uyarı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rus parlamento gazetesine (Rossiyskaya Gazeta) makalede yazan Medvedev gündeme ilişkin sıcak konulara değindi. Üçüncü dünya savaşının çıkması halinde kimseye zafer ve refah getirmeyeceğine vurgu yapan Medvedev, 3. dünya savaşı durumunda nükleer kış, salgın hastalıklar ve kıtlık yaşanacak.







Dünyadaki mevcut durumun Küba krizinden daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Medvedev, ayrıca Batı ile diğer tüm ülkelerin karşı karşıya gelmesinin, insanlığı üçüncü bir dünya savaşının eşiğine getirdiğini belirtiyor.





Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Rusya'nın hedefinin özetle Ukrayna'nın NATO üyeliği tehdidini ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu söyledi ve Rusya’nın yapmaya karar verdiği şeyi başaracağından emin olduğuna vurgu yaptı.





Ülkesinin asla NATO'yu caydırmaya çalışmadığını, her zaman sadece bir şey istediklerini, bunun da endişelerinin dikkate alınmasını ve ülkesinin eski bölgelerinin NATO'ya davet edilmemesi olduğunu, Özellikle de toprak anlaşmazlıkları olduğu ülkelerin NATO üyesi olmamasını istediklerini, bu nedenle hedeflerinin basit olduğunu, Ukrayna'nın NATO üyeliği tehdidini ortadan kaldırmak istediklerini bunu da başaracaklarını söyledi.





Batı'nın küresel hakimiyetini kaybetmeye yakın olduğunu belirten Dmitry Medvedev, Rusya'nın parçalanamayacağını vurguladı, günümüzün küresel krizinden çıkış yolunun ancak uzlaşma arayışı ve yeni bir dünya düzeninin kurulması olabileceğini kaydetti.





Rusya’nın üretim artışı Avrupa'dan daha yüksek





Rus ekonomisinin hiçbir şekilde parçalanmadığını, Rusya’daki üretim artışının Avrupa'dan daha yüksek olduğunu, tüm sektörlerde de gelişme olduğunu belirten Medvedev, Nisan 2023'te Rusya'da imalat sektöründeki aktivitenin 12 ay üst üste büyüme gösterdiğini söyledi. Aynı zamanda ülkedeki enflasyonun birçok Batı ülkesinden çok daha düşük olduğunu hatırlattı.





Tahıl anlaşması mevcut şekliyle gerekli değil





Tahıl Anlaşmasının mevcut şekliyle hiç gerekli olmadığını ve muhakkak feshedilmesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, “Ülkemizden gelen tarım ürünlerine ve gıda maddelerine bağımlılık olduğunun her yerde bilincine varıldı, tahıl anlaşması konusundaki bitmek bilmeyen ritüeller de bundan kaynaklanıyor. Oysa mevcut haliyle ona ihtiyaç olmadığı ve feshedilmesi gerektiği zaten herkes için açık. Partnerlerimize şöyle ya da böyle yardım edebiliriz, fakat şişman yüzlü Avrupalı kasabalıları beslemek bizim görevimiz değil” ifadelerini kullandı.