Ukrayna’dan büyük saldırı hazırlığı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Cephelerden gelen bilgilere göre Ukrayna ordusu, Temmuz ayının ilk yarısında tam olarak nereden olacağı açıklanmayan büyük bir saldırıya hazırlanıyor.





Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, Silahlı Kuvvetlerinin kaynaklarının yeterli olduğu ve ülke geneli seferberliğin yapılmasıyla büyük çaplı askeri operasyonları yürütecek yeterli sayıya ulaşıldığı belirtiliyor.





Rus uzmanlarda yaklaşık bir aydır cephenin farklı sektörlerinde yürütülen geniş çaplı saldırıların ilerleyen günlerde büyük bir saldırıya dönüşebileceği yorumunu yapıyordu.





Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar ise cephe hattının çok ısındığını, çatışamların karmaşık bir görünüm arzettiğini açıkladı.





Rus birliklerinin cephe hattının dört bir yanında ilerlemeye çatıştığını söyledi. Rus ordusunun Avdeyevka, Marinka, Liman ve Svatova’da ilerleme kaydettiğini söyleyen Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Ukrayna birliklerinin ise cephenin Bahmut, Berdyansk ve Melitopol güzergahlarında ilerlemeye çalıştığını belirtti.





Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı aynı zamanda Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde saldırı operasyonları yürüttüğünü de ekledi.