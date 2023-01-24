Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu /24 Ocak 2023 16:48

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Kupası’nda (ZTK) çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

Fenerbahçe – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Trabzonspor

Galatasaray – Başakşehir

Yarı final 

Sivasspor – Gaziantep FK / Fenerbahçe – Kayserispor

Galatasaray – Başakşehir / Ankaragücü – Trabzonspor
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