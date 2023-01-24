Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası’nda (ZTK) çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.





Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.





Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:





Çeyrek final





Fenerbahçe – Kayserispor





Sivasspor – Gaziantep FK





Ankaragücü – Trabzonspor





Galatasaray – Başakşehir





Yarı final





Sivasspor – Gaziantep FK / Fenerbahçe – Kayserispor





Galatasaray – Başakşehir / Ankaragücü – Trabzonspor