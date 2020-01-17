'Türkiye’nin dış politikasını Putin yönlendiriyor'

Parti meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yargı sistemine yönelik şu eleştirileri yöneltti: “İstedikleri bürokratları, istedikleri yere atadılar. Yargıya da bir şekilde müdahale ettiler. Üzülerek izliyoruz. Başlangıçta ‘Demokrasiyi derinleştireceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz’ dediler. Bir süre sonra kendileri şikayet etmeleri başladılar. Bu süreçte baktığımızda ve oturup sağduyuyla değerlendirdiğimizde 17 yıllık iktidarın, Türkiye’nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz.”





‘Dış politikayı Putin belirliyor’

Dış politikada öneriler getirdiklerini; ancak iktidardan, her önerilerine ‘Siz şu işten anlamazsınız, en iyisini biz biliriz’ dendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





“Suriye konusunda, ‘Türkiye’de uluslararası bir konferans toplayın. Türkiye, Suriye konusunda çözüm üreten uluslararası arenada yerini alsın’ dedik, ona da itiraz ettiler. Ama sonra Putin’in üzerine Astana’ya gittiler ve orada konferansa katıldılar. Uluslararası konferans yapılacaksa neden siz yapmadınız? Neden egemen güçlerin peşinden gidiyorsunuz?





‘Libya’da iki tarafı barıştıran aktör olun. Bizim Libya ile ortak kültürümüz var. Kaddafi döneminde onların yardımlarını asla unutmadık, bunu yapın’ dedik. ‘Hayır biz bunu yapmayız, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı meşru hükümetle görüşürüz’ dediler. Sonra Putin davet etti, Hafter ile masaya oturdular. Türkiye’nin dış politikasını kim belirliyor? Putin. Kim yönlendiriyor? Putin.”