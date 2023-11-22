Samanyolu Haber /Spor / Türkiye’nin EURO 2024’teki muhtemel rakipleri /22 Kasım 2023 02:14

Türkiye’nin EURO 2024’teki muhtemel rakipleri

EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Elbphilharmonie'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

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A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu’nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024’e lider gitmeyi başardı. Milliler, elde ettiği liderlikle 2. torbada yer aldı.

EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00’de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Elbphilharmonie’de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.

Açılış maçının Münih Stadyumu’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.

EURO 2024’E SON ÜÇ BİLET MARTTA

EURO 2024 kurasında torbalar şu şekilde oluştu:

    1. torba : Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika
    2. torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Romanya
    3. torba: Hollanda, Hırvatistan, Çekya, İskoçya, Slovenya, Slovakya
    4. torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off’tan gelecek 3 takım.

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024’te oynanacak Play-Off’larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Milletler Ligi’ndeki performanslarına göre Play-Off’lara katılacak.

21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.
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