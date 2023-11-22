Türkiye’nin EURO 2024’teki muhtemel rakipleri

Açılış maçının Münih Stadyumu’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.





A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu’nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024’e lider gitmeyi başardı. Milliler, elde ettiği liderlikle 2. torbada yer aldı.EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00’de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Elbphilharmonie’de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.EURO 2024 kurasında torbalar şu şekilde oluştu:1. torba : Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika2. torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Romanya3. torba: Hollanda, Hırvatistan, Çekya, İskoçya, Slovenya, Slovakya4. torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off’tan gelecek 3 takım.Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024’te oynanacak Play-Off’larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Milletler Ligi’ndeki performanslarına göre Play-Off’lara katılacak.21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.