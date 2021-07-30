Türkiye , Rusya'dan gelen Sputnik V aşılarını neden kullanmıyor ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’nun sorularına yanıt vermedi. Konunun üzerinde ısrarla duracağını söyleyen Kabukçuoğlu, “Bu aşıların bir son kullanma tarihi vardır. Bunca zaman geçti, bu aşılar niye uygulanmadı? ‘Aşıların maliyeti nedir ve bu aşılarla ne yapmayı düşünüyorsunuz’ diye soracağım” ifadelerini kullandı.





Bakan Koca, 22 Nisan’da Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısına ilişkin “Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye girecek” dedi. Koca, 27 Nisan’da aşının üretiminin Türkiye’de de yapılacağını belirterek “Sputnik V için sözleşme imzalandı. Üretiminden önce kullanılması için de sözleşme yapıyoruz” bilgisini verdi. Bunun ardından Koca, 30 Nisan’da aşının acil kullanım onayı aldığını duyurarak “En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımına başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkıyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir” dedi. Bu açıklamaya karşın, aşıların ilk sevkiyatı 14 Haziran’da 400 bin doz olarak yapıldı. Aradan 1 ay geçti, ancak aşıların kullanımına başlanmadı.





İYİ Parti’li Arslan Kabukçuoğlu, aşıyla ilgili detaylı bilgi almak için nisan ayında Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Ancak önergeye dönüş olmadı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Kabukçuoğlu, “Muhtemelen aşı depolarda öylece duruyor. Zaten sorduğumuzda da net bir cevap alamıyoruz. Yazılı sormamız isteniyor ona da cevap alamıyoruz. Konu öylece kaldı” dedi. “Sinovac, BioNTech aşıları arasında bu kaybolup gidecek gibi” diyen Kabukçuoğlu, “Aşıların 400 bin dozdan sonra sevkıyatı oldu mu bilmiyorum” ifadesini kullandı. Gelen 400 bin doz aşı için para ödenip ödenmediğinin de bilinmediğini söyleyen Kabukçuoğlu, “Bu aşıların bir son kullanma tarihi de vardır. Bunca zaman geçti bu aşılar niye uygulanmadı? Ben bu konuyla ilgili bir soru önergesi daha vereceğim. ‘Aşıların maliyeti nedir ve bu aşılarla ne yapmayı düşünüyorsunuz? İmha mı edeceksiniz? Paraları ne olacak’ diye soracağım” diye konuştu.