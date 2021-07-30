AKP’nin yeni anayasa çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

AKP’nin, üzerinde çalıştığı ve 128 maddeden oluştuğu belirtilen yeni anasaya çalışmasında MHP’nin hazırladığı anayasa taslağındaki düzenlemelerin birçoğu baz alındı. Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılarının da seçimle gelmesini öneren MHP’nin anayasa çalışmasına AKP yeşil ışık yaktı. Ancak hazırlanan anayasada “tek bir cumhurbaşkanı yardımcısının” olacağı ve o yardımcının da aynı cumhurbaşkanı gibi seçimle geleceğine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte “kamuda türban serbestisi ile sosyal medya düzenlemesi” ise anayasal güvenceye alınacak.





MHP, mayıs ayında 100 maddeden oluşan anayasa teklifini açıklamış ve tartışılmak üzere AKP’ye sunmuştu. AKP’nin de uzun süredir üzerinde çalıştığı bir yeni anayasa teklifi bulunuyor. Edinilen bilgiye göre AKP’nin çalışmasında da aynı MHP’nin taslağında yer alan “milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizliklerin” altı çiziliyor. Buna göre “terörle iltisakı bulunan milletvekillerinin vekilliğinin, dosya Karma Komisyon’a gittikten sonra, bekletilmeden düşürülmesi” öngörülüyor. Ayrıca “Terörle iltisakı kabul edilen bir partinin yeniden başka bir ad altında bir daha açılmamak üzere kapatılmasına” ilişkin kesin hükümlerin yer aldığına dikkat çekiliyor.





TEK YARDIMCI

MHP’nin anayasa çalışmasında, “cumhurbaşkanı yardımcılarının da seçimle gelmesine” yönelik düzenleme yer almıştı. İlk etapta AKP, bu düzenlemeye karşı çıksa da yapılan değerlendirmelerin ardından “tek bir cumhurbaşkanı yardımcısının kabine içinde yer alması ve bu yardımcının da aynı cumhurbaşkanı gibi seçimle gelmesi” öngörülüyor.





Öte yandan AKP’nin hazırladığı çalışmada, daha önce gerçekleştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik düzenlemesinin de “anayasal güvence altına alınması” öngörülüyor. Söz konusu düzenleme ile “kamuda türban serbestisi” getirilmişti. AKP’nin şimdi bu düzenlemeyi “anayasal güvence altına almak istediğine” dikkat çekiliyor. Aynı şekilde “devletin güvenliğine kastedecek sosyal medya paylaşımlarının da önüne geçecek yasal düzenlemenin anayasal güvence altına alınması” planlanıyor.





YETKİ ALANLARINA DÜZENLEME

Başkanlık kararnameleri ile yasaların yetki alanlarının çatışmamasıyla ilgili de düzenlemeler de AKP’nin yeni anayasa çalışmasında yer alıyor. Öte yandan “gensoru” gibi düzenlemelerin de Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un üzerinde çalıştığı Meclis İçtüzüğü’nde değişiklik öngören yasa teklifiyle gündeme geleceğinin altı çiziliyor. Ancak AKP, “nöbetçi bakan” uygulamasını da yeni anayasa çalışmasıyla genişletmeyi hedefliyor. Buna göre yeni anayasada bakanların düzenli olarak her hafta milletvekillerinin sorularını yanıtlamasına yönelik bir hükmün yer alacağının altı çiziliyor. Böylece Meclis’in yetki ve “denetleme” görevini önündeki engellerin giderilmesinin planlandığı belirtiliyor.