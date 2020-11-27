Türkiye sayıları artık gizleyemiyor: Şimdi de mezarlık görevlileri konuştu





Mezarlıkta üçü kadın biri erkek gassal ile iki imam görev yapıyor. İsminin yayınlanmasını istemeyen görevliler, açıklanan ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, son dönemde cenazelerin ardı ardına geldiğini şöyle anlatıyorlar:





“Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye’de 18 ölüm açıkladığı gün burada 17 kişiyi defnettik. İstatistikleri bilemem, ama ben burada yıkadığım cenaze sayısını biliyorum, Sabah gasilhaneye giriyorduk akşama kadar içeride kalıyorduk. Çoğu zaman yemek yemeye bile gidemiyorduk. Son günlerde yine ona benzer bir yoğunluk var. 10-12 kişiyi yıkıyorum bir günde. 6 aydır hep yoğunuz. En fazla cenazeyi Eylül ayında yıkadık. Günde 26 cenaze yıkadığımız oldu.” Mezarlık görevlileri bugünlerde günlük ortalama 30 kişinin defin işleminin yapıldığını kaydediyor.





“YAKINLARI CENAZEYİ SON KEZ GÖRMEK VE SARILMAK İSTİYOR” Kameralara konuşmak istemeyen görevliler, yakınlarını kabyeden ailelerin acıları nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirterek “Yakınlarının cenazelerini öpmek, sarılmak isteyenler var. Bu durum bizi çok zorluyor. Çünkü bu dönem de hepsi yasak ve tehlikeli. Hastanede yoğun bakımda olduğu için hastalar orada göremiyorlar. O yüzden burada görmek istiyorlar. Biz kendilerine yasak olduğunu ve buna izin olmadığını söylüyoruz. Hatta burada bize silah çektikleri bir gün vardı. Sağlık çalışanları şiddet görüyor, burada bize de aynıları oluyor. Sanki ölümünden biz mesulmüşüz gibi davrandıkları oluyor” diyorlar.

“BURAYA GÖMÜLENLERİN YÜZDE 90’I 50 YAŞ VE ÜSTÜ” Mezarlık görevlilerinin anlattıkları Sağlık Bakanlığı’nın 65 yaş ve üzerine getirdiği sokağa çıkma yasağının gerekçesini de gösteriyor:

“Burada defnettiklerimiz arasında genç ve çocuk yok. Yüzde 90’ı 50 üstü. Tek istisna olarak bir bebek geldi. Yoğun bakımda kapmış virüsü. Bir de 33 yaşında bir bayan vardı. Gerisi hep yaşlı.”

Ortaköy, mezarlığına COVID-19 nedeniyle ilk defin 22 Mart’ta yapıldı. Sokağa çıkma yasağı döneminde Başkent’te koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin tamamı Ortaköy Mezarlığına defnedildi



Başkent Ankara'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için sadece Ortaköy Mezarlığı ayrılmıştı Daha sonra başka mezarlıklara da defin izni verildi. Ancak ölümler arttıkça Ortaköy Mezarlığı’nda da definler arttı.