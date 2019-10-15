"Türkiye ve Suriye görüşmeler yapıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı olarak’ diyalog halinde olduklarını söyledi.







Rus Interfax Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev’in açıklamalarını haberleştirdi.

Buna göre, Rusya’nın Suriyeli Kürtler ve Suriye hükümeti arasında arabuluculuk yaptığını ve görüşmelerin çoğunlukla Rusya’nın Hmeymim Askeri Üssü’nde yapıldığını söyleyen Lavrentyev, Türkiye-Suriye sınırının güvenliğinin, "tüm sınıra" konuşlandırılacak Suriye ordusu askerleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.





Şam ile Kürtler arasında sağlanacak daha yoğun iletişimin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı olacağını da söyleyen Lavrentyev’e göre Türkiye’nin askeri operasyonu, Kürtleri Şam’la diyalog kurma yoluna itti.





“Rusya, Türkiye ile Suriye arasında herhangi bir çatışma çıkmasına izin vermeyecek” diyen Lavrentyev, “Ankara ile Şam’ın görüştüğünü” ifade etti. İki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile istihbarat servislerinin görüşmeye devam ettiğini söyledi.





Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı öncesinde Rusya ile bir uzlaşmaya varmadığını belirten Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi, operasyonun kuzey Suriye’deki “dini dengeleri bozabileceğini” söyledi ve “Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.





Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye’den tamamen çekileceğine dair kuşkuları olduğunu da belirtti.