Türkiye-Yunanistan arasında eylülde resmi temaslar başlıyor

Olumlu senaryoda daha somut gelişmelerin başlamasına yol açacak olan bu temaslar dizisinin tamamlanmasının ardından, Yunanistan ve Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi de Selanik'te toplanacak. Öngörülemeyen durumlar dışında Konsey'in Kasım ayında toplanması bekleniyor.





Gerçek Gündem'in haberine göre 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yumuşamaya başlayan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iki ülkedeki seçim sonrası resmi temaslar yeniden başlıyor.Yunanistan Dışişleri Başkanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye'ye ilk ziyaretini 5 Eylül'de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Gerapetritis’in ziyaretinde, Ege'deki anlaşmazlıkların bir kez daha masaya yatırılması bekleniyor.Önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak toplantıda mevcut iletişim kanallarının ne kadar iyi çalışacağı ve yeni gerilimlerin önlenip önlenemeyeceği görüşülecek. Miçotakis ile Erdoğan arasında geçtiğimiz Temmuz ayında Vilnius'ta varılan anlaşmaya uyulup uyulmadığı da değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-21 Eylül tarihlerinde New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında bir araya geleceği konuşuluyor. Ayrıca Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları arasında resmi temaslar yine New York'ta da olacak.İki ülke arasında şu sıralar gerilim dozu düşmüşken, sorunlar göç akışları ve balıkçı tekneleri düzeyinde kaldı.Yunan basınına göre, mutabakat zaptı görüşmelerinin Miçotakis - Erdoğan görüşmesinden önce yapılması planlanırken, 15 Eylül'de sonra geçerlilik süresi sona erecek olan Papoulia-Yılmaz Moratoryumu’na da dikkat çekiliyor.Papoulia-Yılmaz Moratoryumu, 1988 yılında eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Karolas Papoulias'ın 12 eski Türk dışişleri bakanıyla görüşerek normalleşme sürecinin önemli bir adımı olarak Papulyas-Yılmaz Memorandumu'nu yayımladı. Söz konusu memorandum Ege’de gerginliklerin kontrol altına alınması için bazı askeri önlemleri içeriyor.Ancak tüm bunlara rağmen Ankara, Kıbrıs için yüksek tonunu hala koruyor. Rum tarafında bulunan Limasol'da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Türk tarafında kalan Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesine sert tepkiler gösterilmişti.Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis'in saldırıyı kınaması ve aynı zamanda hızlı bir soruşturma yapılması yönünde talimatlar vermesi Ankara'nın tepkisini yumuşatmadı. Şimdi ise gözler Hristodoulidis'in BM Genel Kurulu oturum aralarında New York'ta yapacağı temaslarda.