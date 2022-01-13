Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 153 can kaybı ve 75 bin 564 yeni vaka /13 Ocak 2022 19:50

Türkiye'de 153 can kaybı ve 75 bin 564 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Covid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi. Düne göre can kaybında artış yaşandı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN 77 BİN 722 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 12 Ocak verilerine göre, dün 422 bin 28 test yapılmıştı. Dün, 77 bin 722 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 42 bin 573 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 13 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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