Türkiye'de 171 can kaybı ve 16 bin 910 yeni vaka

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA





Türkiye'nin 19 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 19 Aralık verilerine göre, 349 bin 193 test yapıldı.Son 24 saatte, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 858 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 171 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır” dedi.