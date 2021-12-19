Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 171 can kaybı ve 16 bin 910 yeni vaka /19 Aralık 2021 19:36

Türkiye'de 171 can kaybı ve 16 bin 910 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 19 Aralık verilerine göre, 349 bin 193 test yapıldı.

Son 24 saatte, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 858 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 171 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır” dedi.

Türkiye'nin 19 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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