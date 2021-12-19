Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te devlet, krizdeki şirketlerin ücret maliyetlerinin bir kısmını üstlenecek /19 Aralık 2021 19:28

Norveç'te devlet, krizdeki şirketlerin ücret maliyetlerinin bir kısmını üstlenecek

Norveç'te salgın sonrası zor durumda olan şirketlerin ödeme dengelerini rahatlatma için yeni bir düzenlemeye gidlidği belirtildi. Buna göre devlet, krizdeki şirketlerin ücret maliyetlerinin bir kısmını üstlenecek.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’te hükümet, artan Kovid-19 vakaları sonrasında getirilen yeni önlemlerle, işyerlerinde çıkışları önlemek için yeni bir geçici ücret destek planını yürürlüğe koydu. Yeni ücret destek planı ile devlet, krizdeki şirketlerin ücret maliyetlerinin bir kısmını üstlenecek.

Yakın zamanda katı kısıtlamaların yeniden getirilmesinin ardından hükümet, Norveç Sendikalar Konfederasyonu LO, ve işveren örgütleri olan NHO ve Virke ile işten çıkarılanların geri işe almaları ve işten çıkarmaları önlemek için böyle bir plan çalişmasını yapıyorlardı.

Hükümetin geçici ücret destek planı, Norveç Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı. 17 Aralık’ta yapılan açıklamada, en az yüzde 20 ciro düşüşü olan şirketler bu düzenlemeden yararlanacak.

Yüzde 20 ciro düşüşü olan şirketler çalışan başına ayda 3 bin NOK’a kadar destek alabilecek. Ciro kaybı yüzde 20’den az olan iş yerleri ise sıfır destek alacak.

Ciro kaybı yüzde yüz olan şirketler ise, geçici işten çıkar durumunda ve çıkışını geri çektiği çalışanın brüt maaşının yüzde 80'sini, yani aylık 30 bin NOK'a kadar olan ücret desteğini alabilecek.

Bu ücret desteği geçici olarak işten çıkartmaları önlemek için verilecek ve büyüklüğüne göre toplamda her şirket ayda 47 milyona kadar bu destekten faydalana bilecek.


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