Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 53 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 846 vaka /29 Haziran 2021 21:38

Türkiye'de 53 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 846 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 6 bin 536 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 730 oldu.

VAKA SAYISI ARTTI!

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Haziran verilerine göre, 223 bin 525 test yapılırken semptom gösteren 431 hastayla birlikte 5 bin 283 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 846 kişi koronavirüse yakalandı.

Yine dün, 58 kişi hayatını kaybederken 5 bin 327 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 29 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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