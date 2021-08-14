Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bu yaz ne kadar orman yandı? Geçmiş yıllarda durum nasıldı? /14 Ağustos 2021 09:47

Türkiye'de bu yaz ne kadar orman yandı? Geçmiş yıllarda durum nasıldı?

Dünyanın en soğuk bölgelerinden Sibirya'dan, Akdeniz kıyılarına kadar, pek çok noktada çıkan orman yangınları bu yılın ilk 8 ayında, geçen yıllara göre çok daha fazla alanı küle çevirdi.

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Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, orman yangınlarının yok ettiği alan miktarında 2021'in olağanüstü boyutta yıkıcı yıl olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de 2008 ila 2020'de her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar son 8 ayda yüzde 755 arttı. 2021'in ocak ile ağustos ayları arasında kül olan ormanlık alan 177 bin 476 hektara ulaştı.


Türkiye'de bu yıl kaç orman yangını çıktı, önceki yılların verileri nasıldı?

Türkiye'de 2008 ila 2020'de, her yıl ağustos ayına gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59 olarak kayıtlara geçti; bu sayı 2021'de 159'a çıktı.

EFFIS'in rakamlarına göre 12 yıllık geçmişte her yıl ortalama 129 kez alevlerle mücadele edildi. Bu yıl, bu rakam temmuz ayında aşıldı.

Türkiye yangın sayısı

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İtalya ve Yunanistan'da orman yangını sayısı ve yanan alanlarda benzer tablo
İtalya'da geçtiğimiz 12 yıllık sürede her ağustos ayına gelindiğinde ortalama 29 bin 805 hektarlık alan küle döndü. Bu yıl yanan alan miktarı ise yüzde 300 civarında arttı.

İtalya'da 2021'de 118 bin 873 hektarlık alan alevlere teslim oldu.

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Türkiye ve İtalya'da olduğu gibi son haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'ın kaybı ise yüzde 1073 ile çok daha fazla.

2008-2020 arasında her yıl ağustos ayına gelindiğinde yangınlarda kaybedilen alan miktarı ortalama 9 bin 919 hektar olarak kayıtlara geçti.

Bu sene ise yanan alan miktarı 116 bin 365 olarak tespit edildi.
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