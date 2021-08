Türkiye'de bu yaz ne kadar orman yandı? Geçmiş yıllarda durum nasıldı?

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, orman yangınlarının yok ettiği alan miktarında 2021'in olağanüstü boyutta yıkıcı yıl olduğunu gösteriyor.Türkiye'de 2008 ila 2020'de her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar son 8 ayda yüzde 755 arttı. 2021'in ocak ile ağustos ayları arasında kül olan ormanlık alan 177 bin 476 hektara ulaştı.Türkiye'de 2008 ila 2020'de, her yıl ağustos ayına gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59 olarak kayıtlara geçti; bu sayı 2021'de 159'a çıktı.EFFIS'in rakamlarına göre 12 yıllık geçmişte her yıl ortalama 129 kez alevlerle mücadele edildi. Bu yıl, bu rakam temmuz ayında aşıldı.Orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliğinden ve zehirlenmelerden nasıl korunuruz?İtalya ve Yunanistan'da orman yangını sayısı ve yanan alanlarda benzer tabloİtalya'da geçtiğimiz 12 yıllık sürede her ağustos ayına gelindiğinde ortalama 29 bin 805 hektarlık alan küle döndü. Bu yıl yanan alan miktarı ise yüzde 300 civarında arttı.Avrupa’da sıcaklık rekoru 49 dereceyle Sicilya’da kırıldı, İtalya'da orman yangınları sürüyorTürkiye ve İtalya'da olduğu gibi son haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'ın kaybı ise yüzde 1073 ile çok daha fazla.2008-2020 arasında her yıl ağustos ayına gelindiğinde yangınlarda kaybedilen alan miktarı ortalama 9 bin 919 hektar olarak kayıtlara geçti.Bu sene ise yanan alan miktarı 116 bin 365 olarak tespit edildi.