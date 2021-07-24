Türkiye'de Corona virüsü tablosu 1 haftada tersine döndü

Türkiye’de corona virüsü vakaları yeniden artmaya başladı. 1 Temmuz’dan itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte 12 bini geçen vaka sayısı büyük tedirginlik yarattı.





“BU DEMEKTİR Kİ YAKIN GÜNLERDE…”





Artan vaka sayılarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan art arda açıklamalar geldi.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadelerini kullandı.





Koca bir diğer paylaşımında ise “Bugünkü vaka sayısı 12.381. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” dedi.





AŞILAMADA SON DURUM





Sağlık Bakanlığının yayımladığı güncel verilere göre; birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.44, ikinci doz ortalaması yüzde 36.19, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 65 milyon 594 bin 807 oldu.





En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.









En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.