Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük vaka 32 bini geçti, 184 can kaybı var /28 Aralık 2021 21:12

Türkiye'de günlük vaka 32 bini geçti, 184 can kaybı var

Türkiye'de son günlerde 20 binin altına kadar düşen günlük koronavirüs vaka sayısının omicron varyantının da etkisiyle yeniden 30 binin üzerine çıktığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 28 Aralık Salı gününün verilerine göre, 368 bin 842 test yapıldı.

VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 32 bin 176 yeni vaka tespit edilirken 184 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 23 bin 104 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA'DAN ARTIŞ TRENDİNİ AÇIKLAMASI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” dedi.
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