Samanyolu Haber /Gündem / "İçişleri Bakanı bu saldırıların siyasi sorumlusudur " /28 Aralık 2021 21:53

"İçişleri Bakanı bu saldırıların siyasi sorumlusudur "

HDP'nin İstanbul'daki Bahçelievler'deki ilçe binasına yönelik olarak yapılan saldırı sonrasında bir açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Her gün televizyonlarda biz hedef gösteren iktidar temsilcileri, en başta İçişleri Bakanı bu saldırıların siyasi sorumlusudur ve bunun da hesabını mutlaka verecektir. İktidar da verecektir" dedi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler ilçe binasına düzenlenen saldırı sonrası ilçe örgütü önünde basın açıklaması düzenlendi. Öğlen saatlerinde üzerinde iki silah ve bıçak bulunan bir kişi tarafından düzenlenen saldırıda parti üyesi Aziz Şimşek ve Ramazan Dışarı yaralandı. Saldırı haberinin duyulmasının ardından ilçe örgütüne çok sayıda kişi geldi. Kitle saatlerce oturma eylemi yaptı. Deniz Poyraz’ın fotoğrafının taşındığı eylemde, “HDP umuttur umut dimdik ayakta” , "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Yapılan basın açıklamasına Emek Partisi, ESP, TİP,  EHP, Kaldıraç, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve demokratik kitle örgütü katıldı.

"SALDIRILARI HAZIRLAYAN ZEMİN NEFRET POLİTİKALARIDIR"

Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırının asıl sorumlularının HDP’yi hedef gösteren iktidar ve onun temsilcileri olduğunu söyledi. Sancar, "Saldırıları hazırlayan zemin nefret politikalarıdır, hedef gösterme politikaları ve korkularıdır. HDP’den korkuyorlar. Her gün yeni bir söylemlerle hedef göstermeye devam ediyorlar. Bu politikaları da boşa çıkaracağız, bundan şüpheniz olmasın. Her gün televizyonlarda biz hedef gösteren iktidar temsilcileri, en başta İçişleri Bakanı bu saldırıların siyasi sorumlusudur ve bunun da hesabını mutlaka verecektir. İktidar da verecektir" dedi.

"HDP'Yİ SİYASETİN DIŞINA ATMAK İÇİN YAPILAN SALDIRILAR"

Sancar, saldırının Roboski Katliamı’nın yıldönümü ve İzmir’de Deniz Poyraz’ın katledilmesi ilgili duruşmaya bir gün kala yapıldığını hatırlattı. Sancar, “Öldürme kastı ile bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların amacını biliyoruz. HDP’yi yıldırmak içindir, siyasetin dışına itmek için yapılan saldırılardır. Kumpas davaların, yargı oyunlarının kanlı yöntemlerle sürdürülme planıdır. Kaos planlarından medet umanlar, HDP’nin kararlı yürüyüşünden, demokrasi, adalet ve barış yürüyüşünden rahatsız olanlar bizi durdurmak için ellerinden gelenleri yapıyor. Ama görüyorsunuz, dimdik ayaktayız. Mücadelemiz devam ediyor. Yürüyüşümüz büyüyerek sürüyor” dedi.
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