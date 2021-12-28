"SALDIRILARI HAZIRLAYAN ZEMİN NEFRET POLİTİKALARIDIR"
Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırının asıl sorumlularının HDP’yi hedef gösteren iktidar ve onun temsilcileri olduğunu söyledi. Sancar, "Saldırıları hazırlayan zemin nefret politikalarıdır, hedef gösterme politikaları ve korkularıdır. HDP’den korkuyorlar. Her gün yeni bir söylemlerle hedef göstermeye devam ediyorlar. Bu politikaları da boşa çıkaracağız, bundan şüpheniz olmasın. Her gün televizyonlarda biz hedef gösteren iktidar temsilcileri, en başta İçişleri Bakanı bu saldırıların siyasi sorumlusudur ve bunun da hesabını mutlaka verecektir. İktidar da verecektir" dedi.
"HDP'Yİ SİYASETİN DIŞINA ATMAK İÇİN YAPILAN SALDIRILAR"
Sancar, saldırının Roboski Katliamı’nın yıldönümü ve İzmir’de Deniz Poyraz’ın katledilmesi ilgili duruşmaya bir gün kala yapıldığını hatırlattı. Sancar, “Öldürme kastı ile bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların amacını biliyoruz. HDP’yi yıldırmak içindir, siyasetin dışına itmek için yapılan saldırılardır. Kumpas davaların, yargı oyunlarının kanlı yöntemlerle sürdürülme planıdır. Kaos planlarından medet umanlar, HDP’nin kararlı yürüyüşünden, demokrasi, adalet ve barış yürüyüşünden rahatsız olanlar bizi durdurmak için ellerinden gelenleri yapıyor. Ama görüyorsunuz, dimdik ayaktayız. Mücadelemiz devam ediyor. Yürüyüşümüz büyüyerek sürüyor” dedi.