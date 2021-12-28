Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden yeni 'Demir Perde' açıklaması /28 Aralık 2021 21:59

Rusya cephesinden yeni 'Demir Perde' açıklaması

Rusya ile NATO arasında son dönemde artan gerginlikle ilgil olarak BelRos televizyonunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönüp dönmeyeceği” sorusunu Zaharova, "Hayır, biz dönmeyeceğiz. Batılı ortaklarımız artık ne inşa edeceklerse...” şeklinde cevapladı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BelRos televizyonuna demecinde, Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde olmadığını kaydetti.

“Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönüp dönmeyeceği” sorusunu Zaharova, "Hayır, biz dönmeyeceğiz. Batılı ortaklarımız artık ne inşa edeceklerse...” şeklinde yanıtladı.


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