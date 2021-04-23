Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük vaka sayısı 50 binin altına indi /23 Nisan 2021 21:50

Türkiye'de günlük vaka sayısı 50 binin altına indi

Türkiye'de uygulanan kısmi kısıtlamalar sonrasında 60 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı 50 binin altına inerek 49 bin 438 oldu. Günlük can kaybı sayısı ise 343 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 500 bini aştı. 

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Covid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820’ye, toplam can kaybı da 37 bin 672’ye çıktı.

Türkiye'nin 23 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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