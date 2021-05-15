Türkiye'de halk geçinmek için kredi kartına sarıldı

Yüksek enflasyon ve yükselen işsizlik hane halkını yoksulluğa sürüklerken aylık geçimini çevirmekte zorlanan aileler kredi kartlarına yüklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 30 Nisan haftasında 155 milyar 603 milyon TL’ye ulaşan kredi kartlarındaki borç bakiyesi 1 yılda tam 50 milyar TL büyüdü.







PARASI OLMAYAN HALK KARTTAN HARCIYOR





Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre kredi kartı harcamalarındaki artış özellikle martın ikinci haftasından itibaren daha belirgin hale geldi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre “banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar tutarı” mart ayının sonu ve nisanın ilk günlerini kapsayan 26 Mart-2 Nisan haftasında 29 milyar 706 milyon 578 bin TL ile tarihi rekor seviyelere ulaştı. Vatandaşın gelirlerindeki azalmanın etkisiyle harcamaların kredi kartlarına daha fazla kaydığı tahmin ediliyor.





KARTTAKİ LİMİT TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN HARCANDI





TCMB verilerine göre, 8 Ocak ile biten yılın ilk haftasında kartlarla yapılan alışveriş tutarı 20 milyar 198 milyon 778 bin TL seviyesindeydi. Geçen yılın haftalık kartlı harcamalar ortalaması da bu seviyelerdeydi. 23-30 Nisan haftasında harcamalar 28 milyar 198 milyon 649 bin TL’ye çıktı. Banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı ise yılın ilk haftasında 4 milyar 508 milyon 438 bin TL seviyesinde iken nisanın son haftasında yaklaşık yüzde 47 oranında değişimle 6 milyar 559 milyon 845 bin TL’ye sıçradı. Bu tutar tüm zamanların rekoru olurken, harcamalarda temel ihtiyaçların daha büyük bir yer tutması da dikkatlerden kaçmadı.





KREDİ KARTI OLMAYANLAR DA KART ALDI





Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre ilk defa kredi kartı kullananların sayısı aylık ortalamanın iki katına çıktı. Ocakta 380 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı. Şubatta bu sayı 153 bin kişi oldu. Böylece yılın ilk iki ayında 533 bin kişi kredi kartı kullanmaya başladı. Diğer yandan kredi kartı borcu olanların sayısı da bir yılda 1.3 milyon artarak 28.1 milyona ulaştı. Kişi başına ortalama kart borcu da geçen yılın aynı dönemine göre 844 lira artarak şubatta 5 bin 303 TL’ye çıktı.



