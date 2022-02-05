Türkiye'de koronavirüs: 221 can kaybı, 98 bin 715 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 98 bin 715 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi de hayatını kaybetti.







Son 24 saatte 421 bin 435 Covid-19 testi yapıldı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 80 bin 402 oldu.



