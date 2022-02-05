Türkiye'de koronavirüs: 221 can kaybı, 98 bin 715 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 98 bin 715 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi de hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 421 bin 435 Covid-19 testi yapıldı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 80 bin 402 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." notuyla paylaştı.