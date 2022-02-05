Fenerbahçe yine kaybetti

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmayı Başakşehir, 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tek golünü Berkan Özcan’ın attı.





Maçın 61. dakikasında sol kanatta topla ilerleyen Nacer Chadli şut açısı bulamayınca topu Berkay Özcan’a gönderdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Berkay Özcan’ın yerden şutunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta da Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Başakşehir, böylece ilk defa rakibini aynı sezonda iki kez yenme başarısı gösterdi. İsmail Kartal da Fenerbahçe’nin başında ilk mağlubiyeti ile tanıştı.





Bu galibiyetle Başakşehir puanını 37’ye yükseltirken, Fenerbahçe 37 puanda kaldı.





ÜÇ TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin bir, Başakşehir’in iki topunda direkler gole izin vermedi. 18. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ceza sahası yayına doğru gönderdiği yerden ortasında Danijel Aleksic’in gelişine sol ayağıyla yaptığı sert plase vuruşunda top yan direğe çarpıp dışarı gitti.





Maçta 32. dakika oynanırken bu kez de Tolga Ciğerci direğe takıldı. Tolga Ciğerci’nin uzak mesafede ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Miguel Crespo’ya hafif çarpan top üst direkten dışarı çıkarak kornere gitti.





İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Fenerbahçe’de Mergin Berisha’nın vuruşunda direk gole izin vermedi. Kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başında geçen Mergim Berisha’nın sert plase vuruşunda top üst direkten döndü.





EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ

Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi.









Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir'in başına geçmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabaka öncesinde Belözoğlu'na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.





OZAN TUFAN İKİNCİ YARI

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleye Ozan Tufan yedek kulübesinde başladı.





Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Tufan, devre arası transfer döneminde takımına geri döndü. Watford'un ligde kalması durumunda Ozan Tufan'ın zorunlu satın alma opsiyonu devam ederken, 26 yaşındaki futbolcu Başakşehir mücadelesinde Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından yedeklerde şans tanındı.





Ozan Tufan, maçın 46. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu.