İşkence raporunu yayınlamayan Ankara Barosu’nda tepki istifaları

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin, Ankara Emniyeti’nde işkence iddialarına dair hazırladığı raporla ilgili skandal büyüyor. Raporun yayınlanmasını engelleyen Ankara Barosu yönetimindeki kriz aşılamadı. Baro’nun İnsan Hakları Merkezi’nde görevli 5 avukat istifa ettiğini duyurdu.





Ankara Barosu yönetimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ‘Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddialarını araştıran İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatların hazırladığı raporu kamuoyuna açıklamadı.









Gelişmelere tepki olarak Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları Gizay Dulkadir ve Sercan Aran, Ankara Barosu Divan üyeleri Deniz Can Aydın ile Nadire Nurdoğan ve İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Rumeysa Budak barodaki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarına ilişkin hazırladıkları raporun 10 gündür yayınlanmadığını hatırlatan avukat Nadire Nurdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:





MAĞDUR BEYANLARI SANSÜRLENMİŞ





“25.12.2022 günü Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarına ilişkin Ankara Barosuna bağlı İnsan Hakları Merkezimiz bünyesinde yapılan çalışmada, kamuoyunu bilgilendirmek ve işkencenin ivedi olarak sonlanmasını sağlamak amacıyla yazdığımız açıklamada ‘mağdur beyanlarının’ sansürlenmesi ve merkezimiz divanının hazırladığı raporun hukuka aykırı yönetim kurulu kararı ile yayınlanmaması üzerinden 10 gün geçmiştir. Yönetim kurulunun çoğunluğu tarafından İnsan Hakları Merkezi bir süredir fiilen çalıştırılmamaktadır. Bu fiili olarak çalıştırılmama hali yalnızca bu işkence iddialarına gerekli müdahalenin yapılamaması ile sınırlı değildir. Ankara Barosu’nun merkezimizin hazırladığı raporu yayınlamaması işkenceye ilişkin açıklama da mağdurun beyanlarının sansürlenmesi tarafımca anlaşılamamıştır. Kaldı ki baro kamuoyu oluşturma görevini hayata geçirmeyecek ve insan hakları noktasında atıl kalmayı tercih edecekse, ivedi bir tutum alamayacak ve buna ilişkin de makul bir gerekçe sunamayacaksa bir insan hakları mücadelesi verdiğinden söz edemeyiz.





DUYARSIZLIK KABUL EDİLEMEZ





Raporun yayımlanması, açıklamanın sansürlenmeden yayımlanması konusunda olumlu oy kullanan azınlık oylarını tenzih ederek söylüyorum ki devletin pozitif yükümlülüğünü harekete geçirmek konusunda öneme sahip olan raporun gerekçesiz bir şekilde yayımlanmaması benim insan hakları mücadelesine bakış açımla bağdaşmamaktadır. Bu sebeplerle bir süredir yaşanan Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun insan hakları mücadelesini engellemeye yönelik girişimleri samimiyetle insan hakları mücadelesine emek veren bizlerin kabul edemeyeceği bir aşamaya vardığını bu nedenlerle Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Divanı üyeliğinden, istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm.”





ANKARA BAROSU, HAK İHLALLERİNE KARŞI DUYARSIZ





Avukat Gizay Dulkadir ise istifasına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aysel Tuğluk’un yaşadığı hak ihlaline duyarsızlığı da eleştirdi. Dulkadir, istifa gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “İstifa dilekçemde de detaylı olarak izah ettiğim üzere, beni bu karara götüren hadiseler, aynı zamanda meslektaşımız olan Aysel Tuğluk’un yaşadığı hak ihlaline karşı duyarsızlık, cumartesi insanlarına ilişkin yapılan açıklamaya uygulanan sansür Türkiye aleyhine karar olduğu için sadece AİHM’nin 2021 Aralık ayında verdiği kararların özetinden ibaret bir bültene dair kararın askıda bırakılması ve askeri öğrencilere ilişkin bir yazının yayınlanmaması için ortaya atılan bahaneler ile yaşanan rapor açıklamama krizidir. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 10 gün boyunca çözüm üretmek adına verdiğimiz tüm çabanın hiçbir karşılığı olmadığını gördük. Ankara Barosu yönetiminin hak mücadelesinden tamamen koptuğuna bizzat şahit olduk.”





KRONİKLEŞEN SORUNLAR ÇÖZÜLEMİYOR





İstifasını açıklayan avukat Sercan Aran da, “Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevimden; son raporun yayımlanmaması ve öncesinde yaşanan kronikleşen sorunların çözüleceğine dair inancım kalmadığından bugün itibariyle bu görevimden istifa ettim” diye belirtti.





BU DURUMUN BİR PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUM





Avukat Deniz Can Aydın ise istifasına dair dilekçesinin bir kısmını paylaştı. Can, “Benimsediğim ilkeler ve sahip olduğum bakış açısı vesilesiyle avukat olarak hukuki, insani olarak vicdani bağlamda doğru bulmadığım bu durumun bir parçası olmayı reddediyorum. Yürüttüğüm Divan üyeliği görevinden ve merkez üyeliği aynı hissiyat ile üstlenmem gerektiğine inandığım sorumluluk vesilesiyle istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.



