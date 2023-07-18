Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'de mesai saatleri Avrupa'ya göre daha uzun /18 Temmuz 2023 19:52

Türkiye'de mesai saatleri Avrupa'ya göre daha uzun

Türkiye’de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42,9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36,4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.

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Euronews'te yer alan habere göre haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Sizce Avrupa ülkelerindeki vatandaşlar haftada kaç saat çalışıyordur? Avrupa’da haftalık ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. Türk vatandaşları haftada 42,9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36,4 saat.

Uzun çalışma saatlerinin en yüksek olduğu ülke de Türkiye. Bu ne demek? Türkiye’de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı yüzde 28,1. Bu oran AB’de ise yüzde 7,4.

Peki, Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma süresi ne kadar? Çalışma süresi cinsiyete göre nasıl değişiyor?

AB İstatistik Ofisi’nin 2022 yılı verilerine göre AB vatandaşları ana işinde haftalık ortalama 36,4 saat çalışıyor. Türkiye’nin en güncel verisi ise 2020 yılına ait. Buna göre Türk vatandaşları 42,9 saat ile 35 ülke içinde ilk sırada yer alıyor. Hollanda 32,4 saat ile haftalık çalışma saatinin en düşük olduğu ülke. Bu veriler 20-64 yaş arası istihdamdakileri yansıtıyor. İstihdam, hem tam zamanlı hem de kısmi zamanlı (part-time) çalışanları kapsıyor.

Balkan ülkelerinde çalışma süresi daha yüksek

Türkiye’yi Karadağ (42,8 saat), Sırbistan (42,3 saat), Yunanistan (39,7 saat) ve Romanya (39,7 saat) takip ediyor.
Almanya’dakiler Türkiye’den 8 saat 20 dakika daha az çalışıyor

Diğer bazı ülkelerdeki haftalık ortalama çalışma saati ise şöyle: İspanya 36,5; İngiltere 36,4; Fransa 36,2; Almanya 34,6 ve Norveç 34,1.

Buna göre Almanya’da haftalık ortalama çalışma saati Türkiye’den 8 saat 20 dakika daha az. AB ortalaması da Türkiye’den 6,5 saat daha düşük.

Tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışma saatleri

Haftalık ortalama çalışma saati tam zamanlı ve kısmi zamanlı türe göre değişiyor. Tam zamanlı istihdamdakiler AB’de haftalık ortalama 39,3 saat çalışırken Türkiye’dekiler 46 saat çalışıyor. Türkiye bu alanda zirvede yer alıyor.

Tam zamanlı çalışanlarda haftalık çalışma süresinin en düşük olduğu ülke ise 37,4 saat ile Finlandiya.

Kısmi zamanlı istihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi AB genelinde 21,8 saat; Türkiye’de ise 17,4 saat. Türkiye bu alanda son sırada.
Türkiye’de erkekler Avrupa’nın en çok çalışanı ancak kadınlar değil

Haftalık ortalama çalışma süresi cinsiyete göre de değişiyor. Buna göre erkeklerde bu süre AB genelinde 38,7 saat olurken Türkiye’de 44,8 saat oldu. Türkiye erkeklerin çalışma süresinde zirvede yer alıyor.

Kadınlar ise AB genelinde haftalık 33,6 saat çalışırken bu süre Türkiye’de 38,7 oldu. Erkeklerin aksine Türkiye’deki kadınlar bu alanda zirvede değil. Karadağ’da kadınlar 41,7 saat çalışırken Sırbistan’dakiler de 40,9 saat çalışıyor.
Avrupa’da en yüksek uzun çalışma saatine sahip ülke Türkiye

Eurostat’ın tanımına göre haftada 49 ve daha fazla saat çalışanlar “uzun çalışanlar” olarak değerlendiriliyor. Haftada 49 saat veya daha fazla çalışan oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye çıktı.

Türkiye’de istihdamdakilerin yüzde 28,1’i uzun çalışma saatlerine sahip. Bu oran AB genelinde yüzde 7,4. Türkiye’den sonra ikinci sıradaki İngiltere ve İzlanda’da bu oran yüzde 14,1.

Uzun çalışma saat oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,7 ile Bulgaristan.

Haftada 49 saat veya daha fazla çalışan oranı diğer ülkelerde şöyle: Yunanistan yüzde 12,6; Fransa yüzde 10,4; Almanya yüzde 6,1 ve Romanya yüzde 2,3.
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