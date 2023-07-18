Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, Can Atalay kararına itirazı da reddetti! /18 Temmuz 2023 19:22

Yargıtay, Can Atalay kararına itirazı da reddetti!

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması talebini reddeden Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkûm edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını yerinde buldu. Daire, bire karşı dört oyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına Atalay’ın avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava nedeniyle tutuklu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini oybirliği ile reddetmişti. Karada, yasama dokunulmazlığına iki istisna getirildiği, bunların “ağır cezayı gerektiren suç hali” ve Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması” başlıklı 14. maddesindeki durumlar olduğu belirtilmişti.

GEREKÇE; SORUŞTURMAYA SEÇİM ÖNCESİ BAŞLANDI!

“Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlamış olması dikkate alındığında Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” denilen kararda şu ifadeler yer almıştı:

“Şartları oluşmadığından sanık Şerafettin Can Atalay müdafiinin yargılamanın durmasına ve sanığın tahliyesine ilişkin talebin reddine, diğer temyiz itirazların davanın esası ile birlikte incelenmesine, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na ve sanık müdafiine tebliğine, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde Dairemize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine düzenletilecek bir tutanak ile Yargıtay 4. Ceza Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere 13.07.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
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