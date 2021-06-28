Samanyolu Haber /Eğitim / Türkiye'de öğretmen açığı 128 bin /28 Haziran 2021 10:14

Türkiye'de öğretmen açığı 128 bin

Sayıştay'ın raporuna göre, öğretmen açığı 138 bin 393 oldu. Buna rağmen MEB, 2016'dan bu yana hiçbir yıl 50 binin üzerinde atama gerçekleştirmedi.

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Sayıştay’ın MEB’e yönelik denetim raporuna göre 28 bin 172’si İstanbul’da olmak üzere toplam öğretmen ihtiyacı 138 bin 393 olarak kaydedildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sayıştay, mevcut öğretmen kadrolarının dağılımında kentler açısından birçok dengesizlik bulunduğunu ve bu dengesizliğin süreklilik kazandığı konusunda MEB yetkililerini 2017, 2018 ve 2019 yıllarında uyardı. Planlamadaki zafiyetler nedeniyle öğretmen açığı sorununun çözüme kavuşturulamadığı da belirtildi. 

Atamalar 50 bini geçmedi

Atama kontenjanları, “Ekonomik gerekçeler” ile hemen her yıl sınırlı tutuldu. Resmi verilere göre MEB, 2016 yılından bugüne hiçbir yıl 50 binin üzerinde atama gerçekleştirmedi. 2016 yılında yapılan 49 bin 311 öğretmen ataması sayısı da yıllar itibarıyla azaldı. Yıllara göre yapılan öğretmen atamalarının kontenjanı şöyle oldu:

2017: 23 bin 496
2018: 25 bin 577
2019: 41 bin 379
2020: 40 bin 925

2021 yılı için “müjdelenen” ve gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması da Türkiye’deki toplam öğretmen ihtiyacının yalnızca yüzde 14,45’ini oluşturdu. Atama için belirlenen 20 bin kontenjan, yalnızca İstanbul’un net öğretmen ihtiyacının dahi altında kaldı.

"Öğretmen ihtiyacı yok sayılmakta"

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz alacağımızı aldık” sözlerini eleştirdi. Açıklamanın, öğretmenlerin vicdanını yaraladığını kaydeden Karabıyık, “En az 100 bin öğretmen ihtiyacı MEB verilerine yansımış durumda. Buna rağmen Cumhurbaşkanı, bir öğretmenin atama talebine, ‘Biz alacağımızı aldık’ yanıtını veriyor. Bu cevap, ataması yapılmayan öğretmenlerin emeklerini ve resmi verilere yansıyan öğretmen ihtiyacını yok saymaktır” ifadelerini kullandı.
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