Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 128 can kaybı 6 bin 562 yeni vaka /31 Ocak 2021 20:13

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 128 can kaybı 6 bin 562 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşıldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 128 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 562 kişiye vaka, 641 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 25 bin 993 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 6 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 634

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam ağır hasta sayısı bin 634, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415, bugünkü test sayısı 136 bin 418 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 31 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 128 can kaybı... Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:17:10