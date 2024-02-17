Türkiye'den Mbappe'ye teklif! 'Seni bekliyoruz'

PSG'den ayrılması gündemde olan ve gelecek yıl takımda kalmak istemediğini bildiren Kylian Mbappe için Türkiye'den çağrı yapıldı.



Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un X hesabından Mbappe ile ilgili bir paylaşım geldi. İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu. Eyüpspor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.



MBAPPE'NİN PERFORMANSI



Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.