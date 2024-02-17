Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'den Mbappe'ye teklif! 'Seni bekliyoruz' /17 Şubat 2024 01:05

Türkiye'den Mbappe'ye teklif! 'Seni bekliyoruz'

PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve adı Real Madrid ile anılan Mbappe için Eyüpspor'dan davet geldi.

SHABER3.COM

PSG'den ayrılması gündemde olan ve gelecek yıl takımda kalmak istemediğini bildiren Kylian Mbappe için Türkiye'den çağrı yapıldı.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un X hesabından Mbappe ile ilgili bir paylaşım geldi. İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu. Eyüpspor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.
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