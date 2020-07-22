Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin günlük yeni koronavirüs tablosu açıklandı /22 Temmuz 2020 21:52

Türkiye'nin günlük yeni koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye ortaya çıkan koronavirüs salgını verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 902 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 902 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 545 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 222 bin 402'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 203 oldu. 

Bugünkü test sayısı 43 bin 404 olarak kayıtlara geçti.

'YENİ VAKA SAYISI, 44 GÜN SONRA 900 SINIRINDA'

Koca, ''Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz'' dedi.

Türkiye'nin 22 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin günlük yeni koronavirüs tablosu açıklandı Sonraki Haber >>

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:18