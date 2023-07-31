Türkiye'nin Irak'ta sivil bir hastaneyi vurduğu iddiası resmen BM gündeminde

Türkiye'nin hava saldırılarının Irak'ta bir sivil hastaneyi vurduğu ve sekiz sivili öldürdüğü iddiasıyla Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne resmi şikayette bulunuldu.





Bu vesileyle BM İnsan Hakları Konseyi'ne ilk kez Türkiye'nin Ezidilere hava saldırısı düzenlediği ile ilgili bir şikayette bulunulmuş oldu. Saldırının 17 Ağustos 2021'de Sincar'daki Sikeniye Sağlık Merkezi'ni yok ettiği ve en az 20 kişiyi yaraladığı belirtiliyor.





Suçlamayı gündeme saldırıdan sağ kurtulduklarını veya görgü tanığı olduklarını belirten dört kişi getirdi. İddia sahipleri, Türkiye'nin saldırıyı etkili bir şekilde de soruşturamadığını kaydetti.





Şikayetin geçen hafta BM'ye sunulduğu ve hazırlanmasının iki yıl sürdüğü ifade edildi.





Türkiye, hava saldırısının PKK ve onunla bağlantılı Sincar Direniş Birlikleri'ne yönelik olduğunu belirtmişti. Sincar Direniş Birlikleri ise PKK ile bağlantılı olduğunu kabul etmiyor.





BM'ye sunulan şikayette hastanenin sivil bölgede bulunduğu ve silahlı Sincar Direniş Birlikleri üyeleri tarafından korunmadığı ifade edildi.





Şikayet kabul edilirse Türkiye'nin tazminat ödemesi ve benzer saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti vermesi gerekebilir.