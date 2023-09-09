Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Oscar adayı "Kuru Otlar Üstüne" /09 Eylül 2023 00:01

Türkiye'nin Oscar adayı "Kuru Otlar Üstüne"

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncusu Merve Dizdar'a ödül kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" Türkiye'nin Oscar adayı seçildi. Ceylan'ın "Uzak", "Üç Maymun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu" ve "Ahlat Ağacı" filmleri de Türkiye'nin Oscar adayı olmuştu.

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T24'te yer alan habere göre "Kuru Otlar Üstüne" 96. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye’nin adayı olarak açıklandı. Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Nuri Bilge Ceylan’ın son filminde oyuncu Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuci Ödülü almıştı.

Türkiye’nin Oscar adayı olan film ülkemizde ilk olarak Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilecek ardından 29 Eylül’de sinemalarda yaygın gösterime girecek.

Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim gibi isimler rol alıyor.

"Kuru Otlar Üstüne", sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından, Oscar’da Türkiye’yi temsil etmek isteyen yedi film arasından seçildi.

Bugün seçim sürecini yürüten Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği’nin organize ettiği toplatıya katılan seçici kurul kararını saat 18.00’de açıkladı.
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