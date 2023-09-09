Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım Ermenistan’dan 1 puanı zor aldı /09 Eylül 2023 00:13

A Milli Takım Ermenistan’dan 1 puanı zor aldı

Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Eskişehir'de 1-1 berabere kaldı. Gruptan çıkmak adına çok değerli olan mücadeleyi uzun süre 1-0 geride götüren ay yıldızlılar 1 puanı 88'de Bertuğ Yıldırım'ın attığı golle kurtardı.

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Sözcü'de yer alan habere göre UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Eskişehir’de oynanan milli maçta Ermenistan sabırlı ve istekli oynayarak millilerimize çok büyük sıkıntı yarattı. Kaderimizi oyuna sonradan girip golü atan 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım değiştirdi. Çünkü Ermenistan’a 3 puanı bırakmak grupta durumumuzu oldukça sıkıntıya sokacaktı.

Ay yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz’un kadro tercihi ve hamleleri yetersiz kaldı.

1 PUANI ZOR KURTARDIK

İkinci yarının hemen başında Ermenistan hızlı hücumda bulduğu golle öne geçti. Geriye düşen Milli Takım maçın son anlarına kadar skoru değiştiremedi.

Millilerimiz Ermenistan duvarını aşacak golü 88’de buldu. Oyuna sonradan giren 2002 doğumlu genç golcü Bertuğ Yıldırım’ın golüyle maça denge getirdik ve 1 puana kurtardık.

D Grubu’nda puanını 10’a çıkaran Türkiye liderliği zor da olsa bırakmadı. Ermenistan da 7 puana ulaştı. Grupta 2 maçı eksik Hırvatistan da Letonya’yı yenerek puanını 7’ye çıkardı.

İLK YARIDA ÇOK FAZLA FIRSAT KAÇTI

İlk yarıda çok fazla fırsat harcayan A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz’ın santrfor oynadığı gecede gol yollarında etkili olamadı.

Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder ile girdiği pozisyonlarda da çerçeveyi bulamayan milliler ilk yarı soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıya da değişiklik yapmadan çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan’ın etkili olduğu anları kenarda hamle yapmadan izledi.

49’DA ÖNE GEÇTİLER

Maç boyunca basit hatalar yapan Cenk Özkaçar’ın ceza sahası içinde topu ıskalaması ile Ermenistan golü buldu.

49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan hücumunda topla ilerleyen Nair Tiknizyan yerden ön direğe gönderdi. Savunmamızdan seken top arka direkte Artak Dashyan’ın önünde kaldı. Artak Dashyan topu ağlara gönderdi ve Ermenistan’ı Eskişehir’de öne geçirdi.

1 PUAN BERTUĞ’DAN

88’de Hakan Çalhanoğlu rakibinden topu kaptıktan sonra savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu’na ara pasını gönderdi. Halil Dervişoğlu kaleciyle karşı karşıya şutunu çeti ancak top kaleciden döndü. Kaleciden dönen top ceza sahası dışında Bertuğ Yıldırım’ın önünde kadı. Bertuğ Yıldırım yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.
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