Tutuklu gazetecilerden 5 yıl sonra gelen fotoğraf

15 Temmuz sonrası tutuklanan ve beş yıla yakın süredir cezaevinde bulunan gazeteciler Mustafa Ünal ve Ercan Gün ile kapatılan Zaman Gazetesi eski Marka Pazarlama Müdürü reklam müdürü Yakup Şimşek’in cezaevindeki birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşıldı.







Sosyal medya hesabı Twitter’dan fotoğrafı paylaşan Yakup Şimşek’in kızı avukatı Büşra Şimşek Ünal, “Kıymetli babalarım Mustafa Ünal, Yakup Şimşek; gazeteci Ercan Gün Silivri Kapalı Cezaevinde 5. Senelerini doldururken. Günler, Aylar, Yıllar ve ak düşmüş saçlar, sakallar; 2016-2021……….Sevgiyle, hasretle yiğit adamlar…”











