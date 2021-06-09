Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazetecilerden 5 yıl sonra gelen fotoğraf /09 Haziran 2021 09:16

Tutuklu gazetecilerden 5 yıl sonra gelen fotoğraf

5 yıldır Silivri Cezaevinde tutuklu olan gazeteciler Mustafa Ünal, Yakup Şimşek ve Ercan Gün'ün koğuşta birlikte çektirdikleri fotoğrafları ortaya çıktı.

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15 Temmuz sonrası tutuklanan ve beş yıla yakın süredir cezaevinde bulunan gazeteciler Mustafa Ünal ve Ercan Gün ile kapatılan Zaman Gazetesi eski Marka Pazarlama Müdürü reklam müdürü Yakup Şimşek’in cezaevindeki birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan fotoğrafı paylaşan Yakup Şimşek’in kızı avukatı Büşra Şimşek Ünal, “Kıymetli babalarım Mustafa Ünal, Yakup Şimşek; gazeteci Ercan Gün Silivri Kapalı Cezaevinde 5. Senelerini doldururken. Günler, Aylar, Yıllar ve ak düşmüş saçlar, sakallar; 2016-2021……….Sevgiyle, hasretle yiğit adamlar…”


 

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