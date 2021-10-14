Tuzla Metrosu için İBB başkanına kredi yetkisi verildi

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarını son bileşiminde, yönetimin borçlanma talebine onay çıktı.







İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finans Müdürlüğü'nün “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi” için 158 milyon avro dış borçlanma yapabilmesi için çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş aracılığı ile yapılması şartı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy birliği ile yetki verildi.





İSFALT A.Ş'nin Cebeci Maden Bölgesi çevre koruma ve alt yapı projesinin tamamlanabilmesi için 75 milyon lira olan sermayesi 125 milyon TL arttırılarak 200 milyon TL'ye çıkartılması teklifi de kabul edildi.