Twitter artık para verecek; Peki kimler faydalanacak?

Twitter, içerik oluşturuculara attıkları tweet'lere gelen yanıtlarla elde edilen reklam gelirlerinden pay ödemeye başladı. İçerik oluşturucular, Twitter Blue'ya abone olup son 3 ay boyunca 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde ettiklerinde programa katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca içerik üreticilerinin onaylanmış hesaplara da sahip olması gerekiyor.







Elon Musk'ın açıkladığı bilgilere göre, içerik oluşturucu ödemelerinin ilk turu 5 milyon dolar olacak ve ödemeler finansal hizmet şirketi Stripe aracılığıyla yapılacak.







Bu ödemeler, tweet gösterimlerine ve takipçi sayısına göre belirlenecek. Bazı büyük içerik üreticileri ise an itibarıyla Twitter'dan yüksek miktarda ödeme almaya başladıklarını iddia etti. Örneğin, yazar Brian Krassenstein, 750 bin takipçisiyle Twitter'ın kendisine 24 bin 305 dolar ödediğini ifade etti.





Twitter'ın reklam gelirlerinden para kazanması, içerik oluşturucuları tweet'lerine yanıt almaya teşvik ediyor. Ancak içerikten para kazanma standartları farklı sınırlamalara da tabi.







Cinsel içerikten, şiddet içeren içeriklerden, suç teşkil eden davranışlardan ve telif hakkı ihlallerinden para kazanılamıyor.