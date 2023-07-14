Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter artık para verecek; Peki kimler faydalanacak? /14 Temmuz 2023 16:56

Twitter artık para verecek; Peki kimler faydalanacak?

Sosyal medya platformu Twitter, içerik üreticilerinin para kazanmasına imkân sağlayan yeni sistemini tanıttı. Peki Twitter üzerinden nasıl para kazanılır? İşte Twitter üzerinden para kazanmak için yapılması gerekenler.

SHABER3.COM

Twitter, içerik oluşturuculara attıkları tweet'lere gelen yanıtlarla elde edilen reklam gelirlerinden pay ödemeye başladı. İçerik oluşturucular, Twitter Blue'ya abone olup son 3 ay boyunca 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde ettiklerinde programa katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca içerik üreticilerinin onaylanmış hesaplara da sahip olması gerekiyor. 

Elon Musk'ın açıkladığı bilgilere göre, içerik oluşturucu ödemelerinin ilk turu 5 milyon dolar olacak ve ödemeler finansal hizmet şirketi Stripe aracılığıyla yapılacak.

Bu ödemeler, tweet gösterimlerine ve takipçi sayısına göre belirlenecek. Bazı büyük içerik üreticileri ise an itibarıyla Twitter'dan yüksek miktarda ödeme almaya başladıklarını iddia etti. Örneğin, yazar Brian Krassenstein, 750 bin takipçisiyle Twitter'ın kendisine 24 bin 305 dolar ödediğini ifade etti. 

Twitter'ın reklam gelirlerinden para kazanması, içerik oluşturucuları tweet'lerine yanıt almaya teşvik ediyor. Ancak içerikten para kazanma standartları farklı sınırlamalara da tabi.

Cinsel içerikten, şiddet içeren içeriklerden, suç teşkil eden davranışlardan ve telif hakkı ihlallerinden para kazanılamıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter artık para verecek; Peki kimler faydalanacak? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:01