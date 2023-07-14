Samanyolu Haber /Dünya / Scholz: AB-Türkiye arasında bir yakınlaşma olmasını umuyorum /14 Temmuz 2023 16:51

Scholz: AB-Türkiye arasında bir yakınlaşma olmasını umuyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından "Brüksel ile Ankara arasında bir yakınlaşma olmasını umduğunu" söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye-AB ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, Türkiye ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından "Brüksel ile Ankara arasında bir yakınlaşma olmasını umduğunu" söyledi.

Scholz, "Türkiye ile AB ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesi" için çalışmak istediğini söyledi.

"Haziran ayındaki AB zirvesi öncesinde AB Komisyonu'nun, Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında bir rapor sunmasını istediğini" hatırlatan Scholz,  "Umarım buradan yola çıkarak AB ile Türkiye arasında yeni, daha iyi ve iyiye gidecek olan ilişkiler sağlayabiliriz" dedi.

Scholz, bu girişimin "AB'nin, buraya ilgi duyduğuna dair iyi bir işaret" olarak algılandığını belirterek, "Dileğim bunu da başarabilmemizdir" diyerek sözlerini tamamladı.

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