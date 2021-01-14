Samanyolu Haber /Dünya / Twitter Rus aşısı Sputnik V'nin hesabını askıya aldı /14 Ocak 2021 21:49

Twitter Rus aşısı Sputnik V'nin hesabını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılmasıyla konuşulmaya devam eden sosyla paylaşım sitesi Twitter yönetiminin bu kez de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabını kısıtlandığı belirtildi.

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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabı kısıtlandı.

Sputnik V'in resmi Twitter hesabına erişim, "hesaptaki olağandışı etkinlik" nedeniyle 'geçici olarak' kısıtlandı.

"Twitter üzerinden aşı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun açıklamasında, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca’ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" ifadesine yer verildi.

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