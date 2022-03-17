Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'ın tartışmalı özelliği Türkiye'de /17 Mart 2022 15:41

Twitter'ın tartışmalı özelliği Türkiye'de

Twitter, geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı 'olumsuz oy' özelliğini Türkiye'de de bazı kullanıcılar için öne çıkarmaya başladı. Olumsuz oy özelliğini sansür olarak görenlerin yanı sıra özelliği destekleyenler de mevcut.

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Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcı güvenliğini sağlamak adına 'olumsuz oy' özelliğini devreye soktu. Bu uygulama Twitter'da daha öncede uygulanmıştı. 

DAHA ÖNCE ABD SEÇİMLERİNDE DE YAPILMIŞTI
Shift Delete'nin haberine göre, Twitter, daha önce ayı özelliği ABD seçim zamanında da getirmişti. Ukrayna - Rusya savaşı yaşanırken gelen 'olumsuz oy' özelliği tekrar devreye sokulması savaş sansürü olduğuna ilişkin düşüncelere neden oldu.

'Olumsuz oy' seçeneği gelmesiyle bazı hesapları aktif sosyal medya kullanımı konusunda geri plana atılırken bazılarını ise 'olumsuz oy' almamak için daha dikkatli bir kullanım konusunda yönlendirebilir.

'OLUMSUZ OY' ÖZELLİĞİ NASIL İŞLİYOR?
Twitter, 'olumsuz oy' seçeneği sayesinde rahatsız edici içerikler paylaşan kullanıcılarını tespit ederek yapacağı inceleme sonrasında alakasız yanıtlar ve rahatsız edici içerikleri işaretleyecek. Olumsuz oy alan tweetler, diğer kullanıcılar ve tweet yazarıyla paylaşılmayacak.
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