Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'yılın hekimi' ödülü vermişti; Bir yıldır ne nöbet tutmuş, ne hasta bakmış /17 Mart 2022 15:30

Erdoğan 'yılın hekimi' ödülü vermişti; Bir yıldır ne nöbet tutmuş, ne hasta bakmış

Adana’da görevli doktor Alim Çökük, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen ödülle “Yılın Hekimi” seçildi. Ancak acilde “sözleşmeli hekim” olarak görünen Çökük’ün, yaklaşık bir yıldır nöbet tutmadığı, hasta dahi bakmadığı ortaya çıktı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Türkiye’nin 81 ilinden hekim ve sağlık çalışanlarına ödüller verdi.

Adana’dan etkinliğe katılarak “Yılın Hekimi” ödülünü alan isim ise Seyhan Devlet Hastanesi’nin acil servisinde sözleşmeli hekim olarak çalışan Dr. Alim Çökük oldu.

BİR YILDIR HİÇ HASTA BAKMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ancak Çökük’ün neredeyse bir yıldır “hiç hasta bakmadığı”, hastane başhekim yardımcısı tarafından açılan kayıtlarla “hasta bakmış gibi gösterildiği” öğrenildi. Acil tıp uzmanı olarak görev yapan Çökük’ün isminin 2021 Şubat’tan bu yana servisin nöbet tutanaklarında da yer almadığı görüldü.

Çökük’ün “yaklaşık bir yıldır hiç hasta bakmadığı” belirtilirken, bu durumun “acilde görev yapan diğer sağlık çalışanlarının iş yükünü artırdığı, Covid-19 servisinde hasta bakması gerekirken, bu görevini hiç yerine getirmediği” vurgulandı.

ÇÖKÜK AÇIKLAMA YAPMAKTAN  KAÇINDI
Çökük’e, “filyasyon koordinatörü” sıfatı verildiği ve bu yolla uymak zorunda olduğu mevzuata karşın asıl görev yerinde hizmet vermediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin ulaştığı doktor Alim Çökük, konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak istemediğini belirtti.
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